Также Данилов назвал Путина серийным убийцей.

После решения суда в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву станет непростой задачей для китайских дипломатов.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. "Относительно объявленного визита лидера КНР в Москву: думаю, что для Китая будет довольно непростая ситуация. Непростая ситуация – (встретиться - ред.) с человеком, которого подозревает Международный уголовный суд (МУС) в преступлении в отношении украинских детей", - пояснил свою точку зрения Данилов.

Он отметил, что хотя Китай и не является участником Римского устава МУС, все равно эта встреча будет непростой задачей для Китая.

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Кроме этого, секретарь СНБО назвал Путина маньяком из-за систематического убийства украинцев. "По приказу Путина на территории Украины физически убиты 500 детей, которые не принимали участия в военных операциях, не имеют отношения к абсурду, который придумали в РФ. Путин - это серийный убийца, это маньяк. Почему маньяк? Маньяк – это же убийца, который повторно убивает и получает от этого наслаждение", - сказал Данилов.

Напомним, визит Си Цзиньпина в РФ для переговоров с Путиным намечен на 20-22 марта.

Ордера на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина из-за обвинений в депортации украинских детей в Россию. Его могут арестовать на территории стран, которые ратифицировали Римский устав.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой выдачу ордера на арест Путина.

На это решение также отреагировал и украинский президент Владимир Зеленский. Он назвал его историческим и перспективным.

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