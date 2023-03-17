США считают, что Пекин может попробовать представить ее как миротворческую миссию.

Белый дом хочет упредить попытки Китая представить встречу Си Цзиньпина и Путина как миротворческую миссию.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби считает, что любые рамки, предлагаемые Пекином, будут односторонними и будут отражать только российскую точку зрения, пишет CNN.

Предложение Китая может включать в себя определенный вид прекращения огня, что, по словам Кирби, будет просто возможность для России перегруппироваться переж эскалацией. "Теперь прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания", - сказал он.

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"Россия может использовать прекращение огня только для того, чтобы еще больше укрепить свои позиции в Украине, чтобы восстановить, переоборудовать и обновить свои силы, чтобы они могли возобновить атаки на Украину в любое время по своему выбору", - добавил Кирби.

Штаты не считают "мирный план" Китая шагом к справедливому и прочному миру. Также они все еще обеспокоены тем, что Китай может рассматривать возможность предоставления России смертоносной военной помощи. Кирби подчеркнули, что пока они не видят никаких признаков и подтверждений, что такое решение было принято.

США призывают президента Китая провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и услышать сторону Украины. Также открытым к разговору остается президент Джо Байден, сказал Кирби.

Позиция Китая в войне

КНР только в начале этого года звучил официальную позицию по войне в Украине, до этого они долго сохраняли нейтралитет.

В опубликованном документе, который прозвали "мирным планом", Пекин выступает за политическое урегулирование, однако не называет Россию агрессором.

Зимой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы поговорить с Китаем и такой сигнал был передан.

Сегодня стало известно, что 20 марта в Россию прибудет глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В Кремле заявили, что будут обсуждать "актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

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