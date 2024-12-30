Уже с 1-го января 2025 года Украину будет интересовать перспектива надежного тыла на юго-западной границе. Речь о Республике Молдова. А все потому, что с этого дня непризнанное Приднестровье перестанет получать российский газ. На сегодня сепаратистская власть ПМР уже прекратила поставки газа двенадцати государственным учреждениям.

Поэтому вопрос: за счет чего будет функционировать главная РЭС и будет ли? А еще: откуда брать электроэнергию на левом берегу Днестра и за что? Ведь электростанция на левом берегу Днестра не только обеспечивала потребности Приднестровья, но и закрывала значительную часть энергопотребностей правого берега...

Прежде всего, это создаст социальную напряженность в Приднестровье.

Видео дня

В частности может вызвать поток беженцев на правый берег. И посеет серьезную неопределенность на обоих берегах.

В 2018-2019 годах электростанция в ПМР обеспечивала до 85% энергопотребностей Молдовы. Президент страны Майя Санду прилагала усилия, чтобы диверсифицировать риски, закупая электроэнергию в Украине. Очевидно, в нынешних условиях чрезвычайной ситуации Румыния подставит плечо - тамошняя энергосеть, хоть и дороже, но сможет поставлять электроэнергию. Но в пиковые часы потребления, учитывая атаки РФ на энергообъекты Украины, в Молдове возможны серьезные проблемы со светом. При этом, в отличие от нас, тамошние избиратели к этому не привыкли.

Таким образом, главная цель, которую такими действиями будет преследовать Кремль - создание нужного электорального ландшафта перед парламентскими выборами в Республике Молдова в 2025 году.

Ведь беженцы с паспортами граждан Молдовы будут на правом берегу, поэтому смогут проголосовать.

Кроме того, необходимость перейти на закупку электроэнергии из Румынии и других рынков, повысит ее стоимость. А это уже ударит по карманам жителей правого берега Днестра. Недовольство ростом цен приведет к падению популярности правительства Дорена Речана, а затем и к падению рейтингов партии Майи Санду.

Усиление негативных тенденций будет происходить по мере возможных веерных отключений электроэнергии.

Главная проблема здесь в том, что вся способная оппозиция Молдовы на текущий момент является пророссийской.

Если в центре потенциально есть из чего строить состоятельные проевропейские партии (при условии поддержки соответствующих процессов со стороны заинтересованных лиц), то справа от PAS (правящая партия "Действие и справедливость") этого не даст сделать команда Майи Санду. Дело в том, что в ее окружении боятся, что отток к альтернативным правым поставит крест непосредственно на будущем PAS.

Но борьба с конкурентами может привести к разгромному поражению в противостоянии оппонентам. Поляризация, которую делал штаб Майи Санду на президентских выборах, это плохая стратегия для проевропейского вектора Молдовы на парламентских выборах.

Поэтому уже сейчас Майя Санду, если не хочет выходить после завершения второй каденции из своей президентуры так, как, оставляя ее для пророссийского преемника выходила в Грузии Саломе Зурабишвили, должна позаботиться о развитии проевропейской оппозиции.

Вот такой вот молдавский цугцванг.

Руслан Рохов, политтехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC