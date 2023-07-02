Полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военнослужащих, которые сейчас находятся на границе.

Министерство внутренних дел Польши отправляет на границу с Беларусью дополнительно несколько сотен милиционеров в связи с "напряженной ситуацией", связанной в частности с передислокацией боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

"В связи с напряженной обстановкой на границе с Беларусью я решил усилить наши силы группой из 500 полицейских из отрядов по борьбе с беспорядками и контртеррористов", - написал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в Twitter.

Глава МВД отметил, что полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военнослужащих, которые сейчас находятся на границе.

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Ситуация на границе Польши с Беларусью

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной с 2021 года, когда был зафиксирован резкий наплыв мигрантов со стороны Беларуси в Польшу. С начала 2023 года польские пограничники зафиксировали более 12 тысяч попыток незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси.

Новый виток напряженности возник недавно, когда белорусский диктатор Александр Лукашенко дал прибежище главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и части его наемников после неудавшегося мятежа в России.

Ранее Польша приняла решение укрепить свою границу с Беларусью из-за прибытия туда наемников ЧВК "Вагнер". Как отмечал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, "вагнеровцы" в Беларуси могут насчитывать около 8 тыс. и это создает "потенциально новую" ситуацию.

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