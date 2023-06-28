На восточной границе Польша увеличит военные силы и количество разного рода укреплений.

Власти Польши решили укрепить свою границу с Беларусью из-за прибытия туда наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщает Wprost. Он отметил, что "вагнеровцы" в Беларуси могут насчитывать около 8 тыс. и это создает "потенциально новую" ситуацию.

"Этот элемент... может быть опасным для нас. Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались ранее. Поэтому было принято решение, касающиеся укрепления нашей обороны на восточной границе", – сказал он.

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Качиньский пояснил, что на границе увеличат военные силы, которые будут там постоянно присутствовать, а также увеличат количество разного рода заграждений и укреплений.

"Политика безопасности ориентирована на наихудшие сценарии. И руководствуясь этим принципом, мы вынуждены были принимать такие решения", - добавил Качиньский.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После вооруженного переворота главарь ЧВК"Вагнер" вместе со своими наемниками перебрался в Беларусь. Там наемники уже обустраивают полевые лагеря.

В связи с этим соседние с Беларусью страны выразили свою обеспокоенность.

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