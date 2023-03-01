183 из них - несовершеннолетние.

В Беларуси заявили, что предотвратили проведение массовой акции нового молодежного движения "Редан".

В МВД Беларуси сообщают, что около 200 человек собрались возле торгово-развлекательного центра "Секрет" в Гомеле во вторник, 28 февраля. Сотрудники милиции задержали и доставили в отделение 200 человек, из них 183 - несовершеннолетние.

Подростки до 16-ти лет получат предупреждения с постановкой на "учет" в инспекцию по делам несовершеннолетних, а старшим грозит административная ответственность, сообщили в министерстве.

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Что такое ЧВК "Редан"

Обычно члены молодежного движения "Редан" устраивают массовые драки. Сообщалось, что оно зародилось в России - в конце февраля там задержали около 300 подростков, которые устроили потасовки в ТЦ.

Уже 27 февраля в Киеве, Львове, Харькове задержали большие группы подростков, которые собрались возле торгово-развлекательных центров.

После этого в полиции сообщили о блокировке 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине через это движение. Позже стало известно, что Telegram-канал "Редан" администрировал подросток из Днепра.

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