В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, в котором официально зафиксировано понятие "рашизм", а путинский режим называют "рашистским". При этом идеологию описывают как "националистическую". Это уже породило дискуссии как у нас, так и за поребриком. Симпатизирующие украинским националистам каналы и организации говорят, что "нет, это на самом деле коммунизм, а не национализм!". Где-то между строк упоминается фашизм и т.д. И понеслась...

Рашизм - это реваншистская авторитарная идеология, в основе которой экспансионизм на территории бывшей Руси/РИ/СССР/всех славян

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала определиться с другими идеологиями и найти отличия. Если максимально упростить, то вот мини-памятка:

Видео дня

- национализм и нацизм как крайняя форма - диктатура нации;

- фашизм - диктатура партии;

- коммунизм - диктатура социального класса;

- фундаментализм - диктатура идеи/идеологии;

- монархизм - наследственная диктатура одной правящей семьи;

- панславизм - диктатура одного народа над всеми славянами.

Что ближе к нынешнему российскому режиму? На мой взгляд - фашизм как диктатура партии. Но с множеством заимствований из "смежных" категорий - практически от всех они взяли худшее.

Так что же такое рашизм? Вот моя трактовка:

Рашизм - это реваншистская авторитарная идеология, в основе которой экспансионизм на территории бывшей Руси/РИ/СССР/всех славян, характеризующийся жестким партийным режимом, культом личности, национальным шовинизмом (все остальные народы экс-РИ/СССР это подчиненные "младшие братья"), ксенофобией и нетерпимостью к инакомыслию, "обоснованной" для внутренней аудитории идеями "былого величия", "империи" (в любой ипостаси) и "особого пути" в т.ч. в религии. Идеи коммунизма, национализма, монархизма используются лишь как ширма для "собирания земель" и экспансионизма.

Пиком было советское время эпохи Сталина с идеей "мировой революции" - т.е. подчинение всего мира

Корни этой реваншистской идеологии идут в т.н. "Залесье" - регион на восточных окраинах ранней Руси, куда из остальной Руси бежали наиболее агрессивные младшие братья (младшие дети князей не имели наделов и могли получить себе земли, лишь захватив чужие), а также те, кто был изгнан за преступления либо бежал по другой причине.

Причем ни в Новгороде, ни в Киеве эти новые территории изначально Русью не считали и так в летописях и указывали: "…пришли войска со всей Руси и Залесья" (по-отдельности). Это унижало местных князей и "младших детей", которые могли доказать свою причастность к цивилизации лишь силой оружия, что они и делали.

По сути, вся идеология рашизма исторически сложилась из комплекса неполноценности, из попыток доказать, что они тоже цивилизованные, а не варвары. Вся политика местных князей - дипломатия, династические браки, войны были направлены почти исключительно на обоснование того, что они "тоже великие". Менялось лишь мерило "величия".

Сначала доказывали, что они тоже князья равноправные. Потом - что князья великие, затем - что цари (от слова "цезарь"; претензия на империю через родство с византийскими императорами), после этого - что императоры. В советское время и сейчас - что "тоже центр силы".

Рашизм - это комплекс неполноценности с давними историческими корнями, который находит "компенсацию" в величии

"Аппетиты" для "величия" тоже росли - от доминирования в этом самом Залесье до панславизма (подчинение своей власти всех славян). Пиком было советское время эпохи Сталина с идеей "мировой революции" - т.е. подчинение всего мира. "Величия" им всегда было мало. Потому что психологические комплексы не давали им "наесться" и удалить эту жажду, этот вечный реваншизм (месть всем, кто посмел усомниться в "величии").

Нужно отметить, что правящие режимы и идеологии (формально) сменялись, но у правящей верхушки сохранялась преемственность этого комплекса неполноценности, который заставлял каждого правителя стремиться к "величию" и "показать Кузькину мать" всем обидчикам.

Таким образом, рашизм - это комплекс неполноценности с давними историческими корнями, который находит "компенсацию" в величии. А обязательными атрибутами "величия" являются Новгород и Киев (как основа цивилизации и власти на Руси) и Крым (точнее Херсонес/Севастополь - откуда пошло христианство на Руси и связь с Византией/Римской империей). Все остальное - факультативно.

Вот такой он "рашизм" - "параллельная" идеология ко всем остальным идеям, в основе которой лишь власть и экспансионизм

Рашизм - это не про права людей, как пишут авторы законопроекта. Не про коммунизм или национализм. Это идеология правящей верхушки, которая сохраняется и адаптируется к любой другой идеологии. Потому что рашизм - это про власть и про ее обоснование.

Настоящий национализм, коммунизм или даже монархизм этой идее противостояли бы. Но вот нюанс - классического коммунизма или национализма Россия никогда не знала (напомню, в СССР сначала был "военный коммунизм", а затем "развитый социализм", которые к оригинальным идеям Маркса вообще отношения не имеют). Национализм же (настоящий) требовал бы противоположное "величию" - формирование русской нации и отказ от всех покоренных народов и других наций.

Вот такой он "рашизм" - "параллельная" идеология ко всем остальным идеям, в основе которой лишь власть и экспансионизм, а корни уходят в психологические комплексы.

Андрей Попов, журналист, политический аналитик