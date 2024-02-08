Также он прокомментировал проблемы с выделением помощи Украине.

Украине не стоит надеяться на существенный прогресс в вопросе членства на саммите НАТО в Вашингтоне.

Такое заявление сделал посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри, пишет Politico. Саммит запланирован на 9-11 июля, и хотя вопрос о членстве Украины будет обсуждаться, Куорри заявил, что Киеву все же нужно умерить ожидания.

"Я не ожидаю большого прогресса в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", - объяснил он и добавил, что Великобритания "абсолютно убеждена, что законное место Украины - в НАТО".

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"Это вопрос того, когда, а не если, и наша работа здесь - продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к альянсу", - сказал дипломат.

Издание отметило, что хотя члены НАТО высказались за вступление Украины, но четкие временные рамки очертить отказались.В частности, саммит в Вильнюсе в 2023 году завершился без четкого заявления о том, что Украина станет членом НАТО после войны с РФ. Это разозлило украинского президента Владимира Зеленского.

Касательно помощи Киеву со стороны США, Куорри выразил надежду, чо она будет выделена "как можно быстрее".

"Мы очень надеемся увидеть скорейший прогресс по этому пакету", - сказал британский дипломат, - "Это будет очень важно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения политического сигнала, который он пошлет о приверженности Запада Украине, чтобы довести это дело до конца".

Вступление Украины в НАТО

В июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе было решено отменить для Украины требование реализации "Плана действий по членству".

При этом в начале января этого года бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказал мнение, что саммит НАТО в Вашингтоне в этом году вряд ли будет иметь для Украины значительные результаты из-за того, что в Альянсе не наблюдается "достаточного уровня энергии" по этому вопросу.

А 31 января стало известно, что США и Германия являются главными противниками приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Британия.