Их ремонт нереален, даже если Украина не отправила их на дно.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" проекта 775 России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, говоря о значимости удара по временно оккупированному полуострову Крым в ночь на 24 марта.

"Помимо поврежденных и уничтоженных объектов в виде центра связи и объектов, связанных с системой управления и инфраструктурой РОВ, весьма воодушевляюще звучат сообщения о поражении БДК "Азов" и "Ямал". Дело в том, что БДК "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" черноморской флотилии проекта 775", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что БДК проекта 775 - это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который Россия не может производить, поскольку во времена СССР он строился на верфи "Stocznia Północna" - не в Союзе, а в Польше, в Гданське.

"Поэтому, даже если эти корабли не ушли на дно, а были повреждены, их ремонт, при определенных повреждениях, просто нереален. Черноморский флот... Черноморская флотилия... Судомодельный кружок...", - написал эксперт.

Что известно о последних взрывах в Крыму

Вечером 23 марта во временно оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы. Во время ракетной атаки три ракеты Storm Shadow достигли цели.

Аналитик OSINTtechnical заявил, что вероятно, боеголовки врезались в главный центр связи Черноморского флота России в Севастополе. Как подтверждение он показал снимки спутника.

СтратКом Вооруженных Сил Украины заявил, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота России, поразили в оккупированном Севастополе БДК оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России.

В частности, "Ямал" - БДК проекта 775, его ввели в эксплуатацию в 1988 году. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота и предназначены, в частности, для высадки морского десанта на необорудованное побережье. По данным СМИ, "Ямал" участвовал в операции по захвату Россией Крыма в 2014 году.

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