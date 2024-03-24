Вывод из строя главного узла связи может нанести хотя бы временно существенные проблемы с управлением всем ЧФ РФ как объединением стратегического уровня.

После уничтожения больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота Российской Федерации "Азов" и "Ямал" в Черном море осталось только 7 десантных кораблей РФ. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что по итогам сегодняшнего ракетного удара у российских захватчиков в Черном море осталось всего 7 десантных кораблей, и это включая те БДК, которые были перегнаны с Балтийского и Северного флотов накануне вторжения в феврале 2022 года:

1 корабль проекта 11711: "Петр Моргунов" (Северный флот РФ)

2 корабля проекта 1171 "Тапир": "Николай Фильченков" и "Орск" (оба ЧФ РФ)

4 корабля проекта 775: "Королев" и "Калининград" (оба Балтийский флот), "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" (оба Северный флот).

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Издание отмечает, что в строю самого Черноморского флота РФ теперь формально остается только два десантных корабля, принадлежащих к проекту 1171 "Тапир", и являются по сути самыми старыми на ЧФ. При этом ранее поврежденные десантный корабль ЧФ РФ проекта 775 "Минск" и аналогичного проекта "Оленегорский горняк" из состава Северного флота - еще в процессе поражения.

Отдельно аналитики обращают внимание на уничтожение центра связи ЧФ РФ. Они утверждают, что вывод из строя главного узла связи может нанести хотя бы временно существенные проблемы с управлением всем ЧФ РФ как объединением стратегического уровня.

"Поскольку здесь речь об управлении одновременно и по "горизонтали" (то есть кораблями и другими составляющими), так и по "вертикали": в результате изменения системы подчинения Черноморский флот теперь подчиняется не штабу Южного военного округа ВС РФ в Ростове, а Москве при "посредничестве" главнокомандующего ЧФ РФ. То есть Кремлю едва ли не напрямую", - говорится в статье.

Атака на корабли ЧФ РФ

Накануне во временно оккупированном Крыму были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов" Черноморского флота Российской Федерации. Также под удар попал центр связи и несколько объектов инфраструктуры ЧМ РФ.

Впоследствии в сети появились кадры того, как Украина повредила узел Черноморского флота РФ в Крыму.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, "Азов" и "Ямал" были последними "рабочими тюленями" проекта 775 России.

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