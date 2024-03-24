Боевик отметил, что поражены ВДК "Ямал" и "Азов", а также командный центр ЧФ РФ.

Российский оккупант Егор Гузенко, более известный под псевдонимом "Тринадцатый", подтвердил уничтожение двух российских больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в Севастополе.

Аудио об успешных атаках на суда Черноморского флота появились в Telegram-канале "Тринадцатого", но потом он их удалил. Зато запись сохранил украинский журналист Денис Казанский.

Оккупант заявил, что ночью произошла "очередная трагедия" Черноморского флота. Он отметил, что поражены БДК "Ямал" и "Азов", а также командный центр ЧФ РФ.

"Я не знаю, сколько потерь личного состава. Но факт остается фактом: Черноморского флота больше нет", - заявил оккупант.

Последние взрывы в Крыму

Вечером 23 марта во временно оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы. Во время ракетной атаки три ракеты Storm Shadow достигли цели.

Аналитик OSINTtechnical заявил, что вероятно, боеголовки врезались в главный центр связи Черноморского флота России в Севастополе. В качестве подтверждения он показал снимки спутника.

СтратКом Вооруженных Сил Украины заявил, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота России, поразили в оккупированном Севастополе БДК оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России.

В частности, "Ямал" - БДК проекта 775, был введен в эксплуатацию в 1988 году. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота и предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье. По данным СМИ, "Ямал" участвовал в операции по захвату Россией Крыма в 2014 году.

Вас также могут заинтересовать новости: