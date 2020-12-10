В последние дни в стране возобновился рост числа новых больных COVID-19.

Чешский парламент продлил до 23 декабря режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный для борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус в Чехии приобретает катастрофические масштабы: 15 тысяч больных в сутки при 10 миллионах населенияПо словам главы минздрава страны Яна Блатны, в последние дни в стране возобновился рост числа новых больных COVID-19.

Решение было принято большинством голосов (53 депутата против 36), передает kommersant.

Режим ЧС является правовой основой для приостановки работы предприятий на фоне пандемии, а также позволяет подключить студентов-медиков в помощь персоналу в больницах.

Коронавирус в Чехии

В конце ноября Чехия стала одним из лидеров среди европейских стран по смертности из-за COVID-19 в пересчете на 100 тыс. человек. По данным Университета им. Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Чехии зарегистрировано 556,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 тыс. 136 человек.

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Автор: УНИАН