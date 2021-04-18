Накануне премьер страны заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

На заседании глав МИД стран ЕС Чехия поднимет вопрос причастности России к подрыву складов с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

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Как сообщает НВ, такое заявление в Twitter сделал вице-премьер Чехии, руководитель МВД и временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек.

«Я проинструктировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы они проинформировали наших союзников по делу Врбетице», — заявил он.

Заседание глав МИД ЕС назначено на понедельник, 19 апреля.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров