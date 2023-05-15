Впоследствии он осознал свою ошибку и извинился.

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Герман Винклер пренебрежительно высмеял недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

Как сообщает Reuters, футбольный чиновник опубликовал в своих соцмержах пост, в котором пожаловался на перекрытие дорог в столице страны "из-за приезда бывшего украинского актера". Также он иронично заявил, что "по крайней мере советский мемориал в Трептов-парке пока стоит".

Во время визита Зеленского в минувшее воскресенье большое количество центральных районов города были заблокированы. Тамошняя полиция прибегла к повышенным мерам безопасности.

Видео дня

Reuters отмечает, что Винклер является уроженцем Восточной Германии, которая тогда была государством-сателлитом Советского Союза.

Футбольная федерация Германии отреагировала на инцидент, заявив, что такие слова Винклера неприемлемы. DFB отметила, что этот вопрос будет поднят во время встречи глав региональных ассоциаций. К слову, Уиклер также возглавляет футбольную федерацию Саксонии.

"В этой дискуссии Нойендорф (президент DFB - прим. УНИАН) очень четко дал понять, что комментарии Винклера относительно президента Украины Владимира Зеленского были восприняты как невыносимые и оскорбительные. Он считает подход Винклера несовместимым с основными принципами DFB", - передает заявление федерации Reuters.

Винклер после шквала критики удалил свой пост, а также выступил с извинениями.

"Это (пост) было создано в очень эмоциональной для меня ситуации у мемориала в Трептов-парке. Я бы больше не писал это в таком ключе. Я прошу прощения за это и за раздражение, которое это вызвало", - написал Винклер в Facebook.

Напомним, что футбольные федерации Украины и Германии договорились о проведении товарищеского матча между национальными командами. Он запланирован на 12 июня этого года и состоится в Бремене. Для Бундестим этот поединок станет 1000-м в истории сборной.

Также добавим, что следующий чемпионат Европы состоится в Германии. Он запланирован на 2024 год.

Вас также могут заинтересовать новости: