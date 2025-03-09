Генералы НАТО отмечают, что остановить Путина можно только в том случае, если Европа укрепит свою оборону и создаст эффективную систему сдерживания.

Генералы НАТО прогнозируют, что если Европа не предпримет немедленных действий, не только отправив больше оружия в Украину, но и укрепив оборону НАТО по всей Балтии, то российский лидер Владимир Путин вторгнется в европейские страны, устроив там массовую резню, как в Мариуполе.

Ричард Ширрефф, занимавший пост заместителя Верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, сказал The Sun, что он "боится" за будущее европейских стран, если они не смогут создать эффективную систему сдерживания. Он также обвинил Трампа в том, что тот нанес "смертельный удар" по НАТО, поставив под сомнение готовность Америки поддерживать коллективную оборону.

Экс-командующий предупредил, что если Путин получит желаемое в Украине через сделку, заключенную при посредничестве Трампа, то это фактически приведет к "капитуляции" нации.

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"Это даст Путину возможность объявить о победе и перевооружить, обновить и перестроить свои вооруженные силы. А потом, когда он это сделает, он покончит с Украиной. Потому что он никогда не откажется от своей цели - захватить всю Украину", - сказал он.

Далее, предупреждает Ширрефф, Путин двинется в Молдову, Грузию и Румынию, вмешавшись в их выборы и поставив у власти одну из своих марионеток. а затем он обратит свой взор на Прибалтику.

"И тогда мы будем воевать с Россией, потому что у нас 1000 солдат в Эстонии, как и у французов, немцев, канадцев в Прибалтике", - отметил он.

Он также прогнозирует ужасающую картину того, как будет выглядеть нападение России и предупреждает, что страны Балтии станут "еще одним Мариуполем".

"Когда Россия нападает, нападение выглядит как то, что мы видели в украинском городе Мариуполе. Это похоже на депортацию детей, изнасилование женщин и массовое убийство мирных жителей. Вот что происходит, когда Россия нападает. Сначала будут ракеты, а потом войска".

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес предупредил, что Путин может нанести ракетные удары по странам НАТО, чтобы уничтожить транспортную инфраструктуру.

"А это значит, что аэропорты и морские порты на восточном фланге НАТО от Финляндии до Польши и Румынии, которые имеют решающее значение для быстрого подкрепления, станут мишенью либо кинетических ударов, либо кибератак", - сказал он.

При этом Ширрефф говорит, что остановить Путина можно только в том случае, если Европа укрепит свою оборону и создаст эффективную систему сдерживания.

"Способ избежать и предотвратить это - мобилизация и подготовка к худшему сценарию и стопроцентное разъяснение Путину, что если он попытается что-то предпринять в странах Балтии, то получит по носу. Но вы не сможете этого сделать, пока не проведете подготовительные мероприятия", - подчеркнул он.

Россия готовится к нападению на НАТО

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия готовится испытать на прочность единство Запада, особенно в контексте пятой статьи о коллективной обороне НАТО.

При этом он отметил, что сроки проведения Россией такого "испытания" зависят от хода войны в Украине. Если война закончится раньше 2029 или 2030 года, это позволит России использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе раньше, чем предполагалось, отметил он.

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