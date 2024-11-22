Британская армия готова воевать с РФ хоть 'сегодня вечером', - генерал Магован

Комментарии военного появились вскоре после сообщений о том, что Россия запустила баллистическую ракету по Украине.

Вооруженные силы Великобритании будут готовы сражаться с Россией хоть "сегодня вечером", если российский правитель Владимир Путин вторгнется в другую восточноевропейскую страну.

Об этом заявил высокопоставленный британский военный, заместитель начальника штаба британской обороны, в парламентском комитете по вопросам обороны Роб Магован, передает CNN.

"Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. И я не думаю, что кто-то в этой комнате должен иметь какие-либо иллюзии, что если русские вторгнутся в Восточную Европу сегодня вечером, то мы встретимся с ними в этой битве", - сказал Магован.

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Комментарии Магована появились вскоре после сообщений о том, что Россия запустила баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие, во время атаки на Днепр в Украине в четверг утром.

Удар России по Днепру 21 ноября - что известно

Напомним, как сообщили Воздушные силы ВСУ, утром 21 ноября РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире. В результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот удар, заявив, что "сумасшедший сосед в очередной раз показал, как он боится".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что 21 ноября Россия ударила по городу Днепр ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории". По словам Путина, удар по Днепру был испытанием "Орешника", а целью удара был комплекс, который якобы "производит, в частности, ракетную технику".

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