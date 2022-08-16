Второстепенные расходы Британии будут временно приостановлены.

Правительство Великобритании сокращает финансирование иностранной помощи, в частности, из-за объемов помощи Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Было объявлено, что второстепенные расходы будут временно приостановлены, поскольку правительство пытается предоставить приоритет "необходимой иностранной помощи".

"Великобритания имеет долгую историю помощи другим в трудную минуту, и мы являемся одним из крупнейших спонсоров помощи в мире, что превышает средний показатель по ОЭСР. Мы по-прежнему стремимся тратить 0,5% нашего валового национального дохода на пособие за рубежом и вернемся к 0,7%, когда позволит финансовая ситуация", - рассказал представитель британского правительства.

Как писал УНИАН, на днях в Украину из Британии прибыла новая партия дальнобойных реактивных систем залпового огня М270.

Война в Украине: актуальные данные

Вечером, 16 августа, Генштаб ВСУ сообщил об успешных отражениях атак оккупантов на четырех направлениях.

Как и раньше, враг сосредоточил внимание на захвате Донбасса. В настоящее время бои продолжаются на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Вместе с тем россияне продолжают обстреливать Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Также 16 августа оккупанты ударили из Беларуси по Житомирской области.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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