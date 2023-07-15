За год британцы обучили уже 18 тысяч украинских пехотинцев.

За год работы британской программы по обучению украинских солдат подготовку прошли уже 18 тысяч новобранцев. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании.

"Op Interflex – возглавляемая Великобританией программа по обучению украинских добровольцев-пехотинцев, на данный момент обучила 18 000 новобранцев. Запущенный 26 июня 2022 года Op Interflex учит украинцев, как выжить и быть смертоносным в борьбе с незаконным вторжением на их родину", – говорится в сообщении.

Также британцы опубликовали видеонарезку эпизодов с военных тренировок украинцев на британских полигонах. В частности показано, как украинские бойцы осваивают тактику ведения боевых действий в городской застройке.

Обучение украинских военных на Западе – последние новости

На Западе никак не могут начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Заминка возникла по вине американцев, которые должны дать добро, поскольку обучение предусматривает ознакомление украинцев с техническими характеристиками этих американских самолетов.

В то же время Британия независимо готова начать обучение украинцев на своих самолетах, для чего разрешение американцев не требуется. Британцы помогут украинцам освоить общие принципы работы с западными самолетами, а уже потом начнется обучение специфически на F-16.

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