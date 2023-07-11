На первом этапе подготовку начнут проходить 20 украинских летчиков.

Великобритания начнет обучение украинских пилотов управлению западными военными самолетами уже в конце июля или начале августа. На первом этапе это будут 20 пилотов, сообщил в эфире телемарафона посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Количество на первом этапе будет 20. Начало учений – в конце этого месяца – начале августа. Этот курс будет начат таким образом, чтобы пилоты могли перейти потом на платформы, которые будут избраны", – сказал дипломат.

Посол пояснил, что сама Британия не эксплуатирует истребители F-16, но располагает другими самолетами европейского производства. Решение Лондона начать обучение украинских пилотов было принято с целью разорвать замкнутый круг дискуссий о том, кто какие самолеты может передать.

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"Решение Британии было в следующем: начнем тренировать наших (украинских – УНИАН) пилотов и дадим возможность нашим (европейским – УНИАН) политикам принять окончательное решение. К моменту этого решения у нас уже будут пилоты, которые пройдут определенное время подготовки", – рассказал Пристайко.

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В начале июля глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что вопреки всем обещаниям, обучение украинских пилотов на Западе так и не стартовало. По словам дипломата, он рассчитывал, что украинская армия получит самолеты уже в первые месяцы 2024 года, однако сейчас этот график начинает смещаться.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр рассказал журналистам, что вопрос предоставления Украине истребителей, о которых она просит, "не будет решен в краткосрочной перспективе". В частности Украина точно не получит истребители F-16 до тех пор, пока не завершится контрнаступление ВСУ.

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