По словам дипломата, главным для европейцев является поддержка Украины.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не считает, что Европа сейчас находится на пороге войны. Как сказал Боррель журналистам перед заседанием Европейского Совета 21 марта в Брюсселе, сейчас "не надо идти умирать за Донбасс", главное - поддержать Украину.

По словам Борреля, европейские лидеры должны осознать вызовы, с которыми они сталкиваются, но "не нужно преувеличивать".

"Война не является неизбежной. Я слышал определенные голоса, которые говорят, что война неизбежна. Ну, слава Богу, что она не неизбежна. Мы живем в мире, мы поддерживаем Украину, мы не являемся частью этой войны, мы просто поддерживаем Украину, и мы должны готовиться к будущему, повышая обороноспособность нашей промышленности, но не надо пугать людей без надобности, война не неизбежна", - сказал Боррель.

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По его словам, "неизбежной" для европейцев является поддержка Украины.

"Не надо идти умирать за Донбасс. Главное - поддержать Украину, чтобы их не убивали на Донбассе и не убивали в Киеве, когда его бомбят", - сказал Боррель.

Помощь от ЕС Украине

Как сообщал Боррель, на последнем заседании Европейский совет согласовал новый пакет гражданской помощи Украине на 50 миллиардов евро. В то же время, по словам дипломата, до конца года планируется доставить в Украину более 1 миллиона артиллерийских снарядов и обучить 60 тысяч украинских военных".

Кроме того, Боррель представил странам-членам Евросоюза предложение о направлении сверхприбылей с обездвиженных активов Российской Федерации на закупку оружия для Украины. В частности, Европейский Союз должен получать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, и перечислять их в управляемый ЕС фонд, который финансирует оружие для Украины.

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