Войну РФ против Украины в МИД Казахстана назвали "украинским кризисом".

Казахстан поддержал предложенный Китаем "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как прекращение кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Отмечается, что Казахстан поддерживает мирное решение проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН. В ведомстве также призывают, чтобы "вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всячески способствовало дипломатическому разрешению ситуации".

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"Мирный план" Китая: реакция мира

24 февраля 2023 года Китай представил "мирный план" по окончанию войны в Украине, где войну назвали "украинским кризисом". Документ содержит 12 пунктов.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложения Пекина, при этом согласившись с пунктом о недопущении применения ядерного оружия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что этот план могли бы не продолжать после первого пункта, где говорится об уважении к суверенитету. Он добавил, что война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку это "война выбора" российского президента Владимира Путина.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оценивает соответствующую инициативу Китая скорее, как мнения о ситуации, а не реальные предложения.

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