Советник президента США считает очень сложным процессом продвигать любую мирную инициативу, когда происходит односторонняя дипломатия между Китаем и РФ без Украины.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай должен был привлечь Украину к разработке любых "мирных инициатив".

Советник президента Соединенных Штатов Америки в интервью на телеканале NBC News отметил, что ему понравился только первый пункт "мирного плана" Китая, который касается уважения суверенитета всех государств. "На этом план мог бы завершаться, потому что Россия может завершить эту войну путем уважения к суверенитету Украины и вывода (войск)", - сказал Салливан.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пообщаться с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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"Китай предложил этот план без всякого обсуждения между президентом Си и президентом Зеленским с начала войны. Китайцы говорили с россиянами много раз, но на самых высоких уровнях они не говорили с украинцами", - подчеркнул Салливан.

Советник президента США считает очень сложным процессом продвигать любую мирную инициативу, когда происходит односторонняя дипломатия. "С нашей точки зрения, критическим является то, что любой мирный план, который предлагается,должен привлекать Украину. Как президент Байден постоянно говорил: ничего об Украине без Украины. И это касается этой инициативы, как и любой другой", - сказал Салливан.

Позиция Китая по войне

Как сообщал УНИАН, ранее Китай обнародовал пресс-релиз под названием "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В нем не сказано, что Россия является агрессором, а Украина - жертвой войны.

Также не упоминается, что именно Россия начала неспровоцированную полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай не призывает Россию вывести войска и прекратить убивать мирное население.

В Казахстане заявили о поддержке китайского "мирного плана" относительно завершения войны.

В то же время в Германии отметили, что план не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины, а в США заявили, что нужен справедливый мир, а не выгодное для Кремля прекращение огня.

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