Такое вмешательство подтвердили спецслужбы страны.

Правительство Бельгии инициирует расследование относительно возможных попыток РФ вмешаться в предстоящие выборы в Европейский парламент. Об этом заявил премьер-министр страны Александер де Кроо на пресс-конференции, передает Bloomberg.

"Наш федеральный прокурор начал расследование, которое основывается на рассекреченном отчете наших спецслужб. Наши судебные органы подтвердили, что это вмешательство подлежит уголовному преследованию", - подчеркнул он.

Это премьер-министр сказал после того, как в прошлом месяце правительство Чехии сообщило, что его служба контрразведки обнаружила российскую сеть, которая пыталась влиять на политику и общественное мнение по всей Европе, а также осуществляла платежи европейским политикам. В Праге также ввели санкции против местной компании, которая является главой вебсайта "Голос Европы" и двух связанных с ней лиц. В то же время на прошлой неделе в Бельгии начал действовать новый закон, который направлен против вмешательства.

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Несмотря на то, что бельгийские спецслужбы выяснили, что наличные платежи не происходили в их стране, де Кроо отметил, что вмешательство якобы осуществлялось в Бельгии. Кроме того, он призвал к действиям на уровне ЕС и заверил, что поднимет этот вопрос на встрече лидеров в Брюсселе, которая состоится на следующей неделе.

Также премьер-министр страны попросил Евроюст, агентство ЕС по вопросам судебного сотрудничества по уголовным делам немедленно созвать и обсудить этот вопрос и изучить вероятность расширения мандата Европейской прокуратуры, чтобы она могла контролировать подобные угрозы.

"Мы должны оставаться очень бдительными к любым будущим выборам и, безусловно, связанным с европейскими выборами, которые состоятся в начале июня. Единственное намерение - ослабить европейскую демократию и ослабить поддержку Украины, что является одной из целей России", - подчеркнул де Кроо.

Как Бельгия поддерживает Украину

Как писал УНИАН, Совет министров Бельгии одобрил 25-й пакет помощи Украине, а именно страна выделила 100 млн евро на обслуживание истребителей F-16 в рамках международной коалиции.

Также сообщалось, что Бельгия предоставит Украине самый большой пакет военной помощи. В него войдут около трех сотен боевых бронированных машин LMV и три минных тральщика.

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