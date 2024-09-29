Заявление Байден прозвучало на фоне операций Израиля против "Хезболлы" в Ливане и хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден заявил о недопустимости полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Это заявление американский президент сделал на фоне операций Израиля против "Хезболлы" в Ливане и хуситов в Йемене, передает Голос Америки.

"Это необходимо. Этого действительно нужно избежать", - сказал Байден.

Также он анонсировал разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не уточнил, когда он состоится и о чем именно пойдет речь. "Я расскажу вам о том, что я ему скажу, после нашего разговора", - сообщил он.

Издание отметило, что США призывают к дипломатическому решению конфликта в Ливане, но решили усилить военное присутствие в регионе, что свидетельствует о нарастающем беспокойстве.

Ликвидация лидера "Хезболлы"

28 сентября в результате удара израильских ВВС был убит глава "Хезболлы" Хасан Насралла. Спустя некоторое время в тот же день "Хезболла" официально подтвердила гибель Насраллы.

Израильский эксперт по безопасности Дан Шуфтан из университет Хайфы объяснил, что убийство главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы имеет значение для всего мира. В первую очередь, потому что его гибель лишит исламистов объединяющей фигуры, а Иран - важнейшего инструмента его политики в регионе.

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