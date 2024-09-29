Пентагон заявляет, что усилит авиационную поддержку Ближнего Востока.

Министр обороны США Ллойд Остин предостерег Иран и поддерживаемые им группы боевиков от нападения на американцев на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, информирует Bloomberg.

"Министр Остин четко дал понять, что если Иран, его партнеры или доверенные лица воспользуются этим моментом, чтобы нацелиться на американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты нашего народа", - заявил спикер.

По его словам, США "сохраняют способность разворачивать силы в короткий срок", при этом авианосная группа USS Abraham Lincoln останется на театре боевых действий Центрального командования США, который охватывает Ближний Восток, а группа USS Wasp Amphibious Ready Group "будет продолжать работать в Восточном Средиземноморье", при этом присутствие ВМС США поддерживается истребителями и штурмовиками:

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"В ближайшие дни мы усилим наши возможности оборонительной поддержки с воздуха".

Обострение на Ближнем Востоке - последние новости

Накануне организация "Хезболла" подтвердила смерть своего многолетнего лидера Хасана Насраллы. Он был убит в результате атаки на центральный штаб в районе Дахия на юге Бейрута.

На следующий день после 7 октября 2023 года, обострились столкновения между "Хезболлой" и Израилем. А в своей последней речи Насралла обвинил Израиль в подрыве тысяч пейджеров и радиопередатчиков, которые носили при себе боевики "Хезболлы", что привело к ликвидации 39 человек.

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