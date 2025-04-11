То, что задумывалось как разумный инвестиционный план, Трамп превратил в обычное вымогательство, говорит дипломат.

США работали с Украиной над сделкой о совместной разработке украинских полезных ископаемых еще при администрации президента Байдена. Однако Дональд Трамп извратил изначальную идею, сведя все к банальному "рэкету". Об этом в интервью CNBC рассказал глава Госдепартамента США при Байдене Энтони Блинкен.

Он напомнил, что предложение о совместной разработке украинских полезных ископаемых было частью так называемого Плана победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил ключевым союзникам еще прошлым летом.

"И мы на протяжении многих месяцев пытались привлечь инвестиции в Украину, включая этот сектор. Это было бы полезно для наших компаний. Но то, что мы увидели в предложенном [администрацией Трампа] соглашении – это, я считаю, просто рэкет, без всякой защиты: "Мы хотим всё это, но на самом деле не собираемся ничего делать в плане защиты Украины от России", - отметил Блинкен.

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Трамп требует все украинские ресурсы и инфраструктуру

Как писал УНИАН, в конце марта Белый дом передал Киеву новую версию соглашения об инвестициях в добычу украинских ископаемых, которая по своей сути похожа на требование репараций. В частности проект предусматривает, что американцы будут получать все доходы от украинских полезных ископаемых, пока не возместят все расходы на военную помощь Украине, а после – половину доходов.

Кроме того, американцы будут иметь первоочередное право на любые инвестиционные проекты в украинскую инфраструктуру. При этом договор предусматривается как бессрочный.

Многие аналитики отмечали, что в таком виде предложенное американцами соглашение фактически заблокирует Украине путь в ЕС. В целом сделку многие посчитали откровенно несправедливой по отношению к Украине

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