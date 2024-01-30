Принятие Конгрессом помощи является "жизненно важным" для того, чтобы западные партнеры активизировались, сделав все необходимое для успеха Украины и поражения России, уверен госсекретарь.

Без одобренной США помощи все достижения Украины окажутся под угрозой.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции с генсеком НАТО в Вашингтоне в понедельник, 29 января. По его словам, принятие Конгрессом помощи является "жизненно важным" для того, чтобы западные партнеры активизировались, сделав все необходимое для успеха Украины и поражения России.

"Без этого дополнительного бюджета мы вышлем сильный и неправильный сигнал всем нашим противникам, что мы несерьезно относимся к защите свободы, демократии. И это просто укрепит уверенность Владимира Путина в том, что он может каким-то образом пережить Украину и пережить нас. так вот, этого не будет. Мы должны убедиться, что это не так", - сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что в Конгрессе сохраняется сильная двухпартийная поддержка, но для выделения средств Украине "другого волшебного горшка не существует". Блинкен отметил, что военная помощь Украине закончилась, а это уже "сказывается на поле боя".

Помощь украинцам во время войны

Помощь США Украине "застопорилась" из-за разногласий между демократами и республиканцами на фоне приближающихся выборов американского лидера. Выборы в США 2024 должны состояться 5 ноября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что крайний срок одобрения властями США помощи нашей стране, чтобы задержка не повлияла на ситуацию в зоне боевых действий, - конец января.

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в столицу США Вашингтон 9 февраля, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Там, по данным СМИ, немецкий лидер попытается убедить американского президента ускорить выделение Украине помощи.

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