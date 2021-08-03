Пара пообещала продолжить совместную благотворительную деятельность.

Билл и Мелинда Гейтсы официально развелись.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ в распоряжении.

Пара подала на развод 3 мая после 27 лет совместного брака, но пообещала продолжить совместную благотворительную деятельность. Также Гейтсы ответили, что достигли договоренности, как разделить их общее имущество.

Больше никаких деталей этой сделки в окончательном решении суда не раскрывается.

Читайте такжеСША попросили 24 российских дипломатов покинут странуСуд не вынес решения о разделе денег, имущества или супружеской поддержки. Однако пара должна соблюдать условия договора о раздельном проживании, о чем говорится в представлении в Верховный суд округа Кинг.

Базирующийся в Сиэтле фонд Билла и Мелинды Гейтс стал одним из самых мощных и влиятельных в мире, потратив свыше 50 миллиардов долларов за последние 20 лет на внедрение делового подхода на борьбу с бедностью и болезнями.

Супругов поддержало программу по ускорению борьбы с малярией и полиомиелитом, программу по детскому питанию и вакцинации.

В прошлом году фонд выделил около 1,75 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

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Автор: Яна Ставская