Билл и Мелинда Гейтсы официально развелись.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебный документ в распоряжении.
Пара подала на развод 3 мая после 27 лет совместного брака, но пообещала продолжить совместную благотворительную деятельность. Также Гейтсы ответили, что достигли договоренности, как разделить их общее имущество.
Больше никаких деталей этой сделки в окончательном решении суда не раскрывается.
Читайте такжеСША попросили 24 российских дипломатов покинут странуСуд не вынес решения о разделе денег, имущества или супружеской поддержки. Однако пара должна соблюдать условия договора о раздельном проживании, о чем говорится в представлении в Верховный суд округа Кинг.
Базирующийся в Сиэтле фонд Билла и Мелинды Гейтс стал одним из самых мощных и влиятельных в мире, потратив свыше 50 миллиардов долларов за последние 20 лет на внедрение делового подхода на борьбу с бедностью и болезнями.
Супругов поддержало программу по ускорению борьбы с малярией и полиомиелитом, программу по детскому питанию и вакцинации.
В прошлом году фонд выделил около 1,75 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.
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