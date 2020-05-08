Власти Минска запретили проводить акцию "Бессмертный полк" 9 мая: обещают парад и концерт

Организаторам напомнили об ответственности за несанкционированное мероприятие.

Минский горисполком отказал организаторам в проведении акции "Бессмертный полк" 9 мая.

Об этом сообщает портал tut.by.

Шествие планировали провести ряд коммунистических и других организаций города, заявив в нем участие порядка 5 тысяч человек.

"В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, Мингорисполком рекомендует воздержаться от массового мероприятия", - сказано в сообщении.

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При этом городские власти ссылаются на собственное решение от 7 апреля, в котором прописаны меры по профилактике заболевания.

"Обращаем ваше внимание, что проведение мероприятий акции "Бессмертный полк" в Российской Федерации в текущем году пройдет в формате онлайн, в том числе в режиме "социального дистанцирования" и "самоизоляции" под общим девизом Бессмертный полк дома", - указано в ответе властей. Подобным образом рекомендуют поступить и в Минске.

Власти напоминают: за несанкционированное мероприятие могут привлечь к ответственности.

9 мая в Минске пройдет военный парад, а вечером состоится концерт на площади Победы.

Как сообщал УНИАН, ранее Беларусь выгнала российских пропагандистов после сюжета об эпидемии в стране.