Всего задержали семь человек.

В швейцарском городе Лозанна задержали семь человек, большинство из них подростки. Всего в центре города собрались около 100 человек, которые разбили витрины в нескольких магазинах.

Издание Associated Press пишет, что в субботу, 1 июня, вечером более 100 человек собрались в центре Лозанны, говорится в заявлении полиции. Отмечается, что люди ответили на обращения в социальных сетях, связанных с несколькими ночами насилия, которые потрясли Францию после убийства полицией 17-летнего подростка в пригороде Парижа.

По словам полиции, несколько витрин и дверь магазина были разбиты. Сотрудники полиции разогнали молодых людей, которые бросали в них брусчатку и коктейли Молотова. Всего задержали шесть человек в возрасте от 15 до 17 лет — трех девушек и трех парней с португальским, сомалийским, боснийским, швейцарским, грузинским и сербским гражданством, а также 24-летнего швейцарца.

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