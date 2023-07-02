Когда жена мэра и их малолетние дети пытались скрыться, в них начали бросать файеры.

В ночь на воскресенье, 2 июня 2023 года, французская полиция задержала по меньшей мере 719 человек во время беспорядков после похорон 17-летнего Наэля, состоявшихся 1 июня.

Как сообщает Министерство внутренних дел, ночью количество задержанных составляло 486 человек, однако к утру цифра изменилась. На данный момент по информации МВД Франции уровень насилия пошел на спад, сообщает France 24.

Также власти сообщили, что ночью злоумышленники на автомобиле протаранили дом мэра парижского пригорода Л'аи-ле-Роз. Это произошло ночью, когда мэр Винсент Жанбрун был в своем офисе. Его жена и двое детей спали, когда неизвестные злоумышленники въехали в ворота и подожгли автомобиль во дворе.

Когда жена мэра и их малолетние дети пытались скрыться, в них начали бросать файеры. Женщина и один ребенок ранены.

Беспорядки во Франции

Беспорядки во Франции начались во вторник, 27 июня,после убийства 17-летнего подростка Наэля, которого застрелил полицейский в пригороде Парижа Нанте.

Правоохранители остановили его за нарушение правил дорожного движения. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что один из полицейских сразу направил оружие на водителя через окно и выстрелил с близкого расстояния.

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден досрочно покинуть саммит Европейского союза в Брюсселе, чтобы принять участие в кризисном заседании кабинета министров. Он попросил социальные сети удалить "наиболее деликатные" кадры беспорядков и раскрыть личности пользователей, разжигающих насилие.

По состоянию на 1 июля 2023 года были задержаны более 1300 человек. Сообщалось о том, что в регионе Иль-де-Франс ситуация несколько успокоилась, однако при этом беспорядки распространились по всей стране, в том числе в таких городах, как Марсель, Лион, Тулуза, Страсбург и Лилль.

По последним данным МВД, пострадали 79 сотрудников милиции. Нападению также подверглись 31 полицейский участок, 16 муниципальных полицейских участков и 11 казарм жандармерии. Также отмечается, что были разгромлены 492 здания, 2000 автомобилей сожжены, разграблены десятки магазинов.

В течение дня министр внутренних дел объявил о мобилизации 45 тысяч полицейских и жандармов, чтобы избежать четвертой ночи подряд беспорядков.

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