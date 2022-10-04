Такое заявление президент сделал в частном разговоре.

Белый дом подтверждает намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Об этом заявила пресс-секретарь президентской администрации Карин Жан-Пьер на брифинге.

Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборных гонках американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Элу Шарптону. Такое заявление президента прозвучало в частном разговоре.

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"Я собираюсь сделать это снова. Я ухожу", - заявил Байден.

Разговор Байдена с Зеленским: стали известны детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал со своим американским коллегой Джозефом Байденом.

"Пообщался с президентом США Джо Байденом. Обсудили дополнительные санкции, ситуацию на поле боя и важность сохранения экспорта агропродукции морем", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно дать "общий решительный ответ на наглые попытки аннексии украинских территорий".

Глава государства поблагодарил США за устойчивую оборонную и финансовую поддержку.

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