Белый дом подтверждает намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
Об этом заявила пресс-секретарь президентской администрации Карин Жан-Пьер на брифинге.
Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборных гонках американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Элу Шарптону. Такое заявление президента прозвучало в частном разговоре.
"Я собираюсь сделать это снова. Я ухожу", - заявил Байден.
Разговор Байдена с Зеленским: стали известны детали
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал со своим американским коллегой Джозефом Байденом.
"Пообщался с президентом США Джо Байденом. Обсудили дополнительные санкции, ситуацию на поле боя и важность сохранения экспорта агропродукции морем", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что международное сообщество должно дать "общий решительный ответ на наглые попытки аннексии украинских территорий".
Глава государства поблагодарил США за устойчивую оборонную и финансовую поддержку.