Речь идет, в частности, о 3 миллиарда долларов военной помощи Украине / фото REUTERS

Американский президент Джо Байден подписал закон о временном финансировании, предусматривающий, в частности, выделение 12,3 миллиарда долларов на помощь Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. 

Указывается, что закон "предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным агентствам до 16 декабря 2022 года на действующие проекты и деятельность федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине".

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Помощь США Украине - что известно

Накануне законопроект поддержала Палата представителей США. 

Речь идет о: 3 миллиардах долларов военной помощи (обучение, вооружение и логистическая поддержка);

21 сентября президент США сообщил, что США выделили на помощь Украине уже более 25 млрд долларов.

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