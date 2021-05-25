Ведущий вирусолог США Этони Фаучи заявил, что он "не убежден", что вирус имел естественное происхождение.

Белый дом призывает ВОЗ поддержать независимое экспертное расследование происхождения COVID-19, которое было бы свободным от вмешательств и политизации.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также прокомментировала сообщение издания The Wall Street Journal о том, что трое исследователей Уханського института вирусологии были госпитализированы с симптомами похожими на COVID-19 в ноябре 2019 года, за несколько месяцев до того, как Китай сообщил о начале пандемии COVID-19.

Псаки заявила, что Белый дом не имеет никакой возможности подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ.

"Необходимо проанализировать различные варианты. Необходимы данные, необходимо независимое расследование, и именно к этому мы и призываем”, - заявила Псаки.

Ведущий вирусолог США Этони Фаучи перед этим заявил, что он "не убежден", что вирус имел естественное происхождение, и призвал к открытому расследованию относительно происхождения COVID-19, передает Голос Америки.

Читайте такжеWSJ узнал о тяжелой болезни ученых Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года"Я думаю, что мы должны продолжать расследовать, что произошло в Китае пока мы имеем возможность устанавливать, по мере возможностей, что произошло", - приводит слова Фаучи Fox News, - "Конечно, люди, которые расследовали это, говорят, что вероятно первоисточником были животные, которые затем инфицировали людей, но это могло быть что-то другое, и мы должны это выяснить"

Руководство Всемирной организации здравоохранения планирует провести заседание на этой неделе, чтобы рассмотреть продолжение расследования происхождения коронавируса. После первого этапа расследования, завершившегося в марте, ученые ВОЗ и Китая заявили, что утечка вируса из лаборатории была «чрезвычайно маловероятной». Тогда ряд стран, включая США, Норвегию, Канаду и Британию призвали к продолжению расследования и предоставлению полного доступа к соответствующим данным.

Расследование происхождения коронавируса:

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении вируса после поездки экспертов организации в Ухань в марте. Они не смогли установить источник коронавируса, но наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное.

14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не довольны исследованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении коронавируса в мире, и призвал продолжить работу.

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Автор: Ирина Погорелая