"Белавиа", в частности, теперь не участвует в системе, созданной для расчетов за грузовые перевозки.

Белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" отстранили от участия в двух системах Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Белавиа" больше не участвует в системах CASS и BSP, пишет news.zerkalo.io, ссылаясь на сведения IATA.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Под ограничительные меры попали 17 человек и 11 компаний, в частности, "Белавиа".

Санкции против Беларуси также ввели Великобритания и США.

Что такое система CASS (Cargo Account Settlement Systems)

Это система IATA для расчетов за грузовые перевозки. Ее разработали для того, чтобы фирмы и компании, которые занимаются логистикой и предоставляют услуги на земле, могли делать взаимные расчеты с авиакомпаниями.

Что такое BSP (Billing & Settlement Plan)

BSP – это система IATA, которую создали для того, чтобы упростить процесс оформления авиабилетов, подготовки отчетов о продаже и проведения взаиморасчетов за оказание услуги между агентами и авиакомпаниями.

Напомним, отношения между Беларусью и Западом ухудшились после того, как летом 2020 года прошли белорусские президентские выборы, в результате которых тогдашний действующий президент Александр Лукашенко якобы получил победу с огромным отрывом.

Белорусская оппозиция утверждала, что выборы были сфальсифицированы, начались массовые акции протеста. Белорусские силовики жестко расправлялись с протестующими. Запад не признал выборы в Беларуси 2020 и не считает Лукашенко легитимным президентом.

Западные страны ужесточали санкции в отношении Беларуси. С конца мая Беларусь начала способствовать тому, чтобы через ее территорию в Евросоюз проникали нелегальные мигранты. Считается, что таким образом Минск отреагировал на ужесточение западных санкций. В Евросоюзе назвали такие действия Беларуси "гибридной атакой".

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Автор: Екатерина Присяжнюк