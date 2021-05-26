В авиакомпании обещают, что пассажиры, купившие билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину из-за закрытия авиасообщения между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40)», - говорится в сообщении.

В авиакомпании обещают, что пассажиры, купившие билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов.

Читайте такжеУкраина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Денис Прядко