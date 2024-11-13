По словам владельца животного, он был уверен, что результаты будут отрицательными.

Белка Арахис, которая стала звездой социальных сетей и оказалась в центре национального внимания после того, как ее забрали у владельца в северной части штата Нью-Йорк и подвергли эвтаназии, получила отрицательный результат на бешенство. Об этом заявил глава администрации округа Чемунг штата Нью-Йорк Крис Мосс, передает Associated Press.

В издании напомнили, что Департамент охраны окружающей среды штата забрал белку Арахис и енота по имени Фред 30 октября из дома Марка Лонго и приюта для животных. Тогда департамент сообщил, что получил жалобы на то, что животные содержатся незаконно и могут быть опасными, однако чиновников жестко раскритиковали за такое изъятие.

В частности окружная избирательная комиссия и чиновники округа Чемунг отметили, что белку и енота подвергли эвтаназии, чтобы их можно было проверить на бешенство после того, как Арахис укусил сотрудника комиссии, который участвовал в расследовании.

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В то же время Крис Мосс сообщил, что тесты двух животных были отрицательными. По его словам, округ сотрудничал со штатом и придерживался протоколов.

В AP добавили, что Арахис набрал сотни тысяч подписчиков в социальных сетях в течение семи лет, с тех пор как Лонго взял животное к себе после того, как увидел, что его мать сбил автомобиль в Нью-Йорке. По словам владельца белки, когда животное забрали, он как раз заполнял документы, чтобы сертифицировать Арахиса как учебного зверька.

Уже позже мужчина подчеркнул, что отрицательные результаты теста не стали для него неожиданностью и раскритиковал действия правительства.

"Для меня это не является большим шоком, учитывая, что я прожил с Арахисом семь с половиной лет, а с Фредом - пять месяцев. Я не пенился. Я знал, что результаты теста будут отрицательными", - отметил мужчина.

В свою очередь окружная избирательная комиссия заявила, что сейчас проводится внутреннее расследование, а также она пересматривает внутреннюю политику и процедуры.

Инцидент с белкой Арахис в США - что известно

Как сообщал УНИАН, инцидентом с белкой воспользовались представители Республиканской партии перед президентскими выборами в США. В частности они устроили скандал и обвинили действующую администрацию президента в настоящем убийстве.

Отмечается, что сторонники Дональда Трампа использовали образ Арахиса как "символ противодействия действующей власти". Также на такое событие отреагировал и миллиардер Илон Маск:

"Правительству не должно быть позволено врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это дико. Даже если держать дома белку запрещено (а это не должно быть противозаконно), зачем убивать Арахиса, можно же просто было отпустить его в лес?".

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