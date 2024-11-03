В США усыпили популярную на весь Instagram белку - республиканцы обвиняют в этом демократов.

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк в США усыпил домашнюю белку Арахис (Peanut), которая в течение последних лет была звездой социальной сети Instagram. Этой ситуацией воспользовались представители Республиканской партии, устроив скандал и обвинив действующую администрацию президента в настоящем убийстве, пишет Forbes.

Сообщается, что белка жила в доме в течение семи лет. Ее подобрал Марк Лонго — сын женщины, которая сбила животное на машине. В течение восьми месяцев парень заботился об Арахисе, после чего отпустил на волю. Вскоре, как сообщается, белка вернулась к нему со сломанным хвостом. Лонго решил, что зверек не сможет самостоятельно выжить в дикой природе и оставил его у себя. Вскоре у бельчонка появился Instagram-аккаунт, на который подписано более 600 тысяч человек.

СМИ пишет, что недавно Департамент охраны окружающей среды получил анонимные сообщения о том, что проживание белки Арахиса и енота Фреда с людьми предоставляет "потенциальную опасность заражения человека бешенством". Кроме того, существует официальная версия, которая содержит информацию об укусе одного из чиновников белкой в ходе расследования дела. А еще говорится якобы Лонго нарушил закон о запрете изъятия животных из дикой природы.

Сам владелец бельчонка узнал о планируемой эвтаназии из СМИ.

"Я в шоке, не верю и испытываю отвращение к людям, которые сделали это с Арахисом. Последние 7 лет Арахис был моим лучшим другом. Он был центром моего мира и многих ваших так долго, что я не знаю, как это пережить эмоционально", - написал он в Instagram.

Сторонники Дональда Трампа использовали образ Арахиса в качестве "символа противодействия действующей власти". Миллиардер Илон Маск обвинил власти в том, что они приняли решение убить животное вместо того, чтобы просто выпустить его на волю:

"Правительству не должно быть позволено врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это дико. Даже если держать дома белку запрещено (а это не должно быть противозаконно), зачем убивать Арахиса, можно же просто было отпустить его в лес?".

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