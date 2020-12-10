Решение о закрытии границы вступит в силу через 10 дней с момента подписания документа.

Власти Беларуси закрывают наземные границы на выезд из страны, мотивируя это борьбой с распространением коронавируса.

Об этом говорится в постановлении Совета министров от 7 декабря, размещенном на Национальном правовом интернет-портале, передает DW.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание", - говорится в документе.

Это решение вступит в силу через 10 дней с момента подписания документа.

Ограничения будут действовать на автодорожных пунктах пропуска, на железнодорожных вокзалах и речных портах.

Они не распространяются на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных, а также лиц, едущих транзитом через Беларусь.

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Согласно постановлению, из Беларуси смогут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, а также те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, находящегося за границей или для получения медицинской помощи, для получения образования.

При этом выезд из страны с видом на жительство, а также на учебу или работу будет разрешен не чаще одного раза в шесть месяцев.

Ограничения въезда в Беларусь для украинцев

29 октября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь решил ограничивать въезд со стороны Украины в связи с COVID-19.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию об ограничении въезда.

"Согласно сообщениям, которые поступили в органы охраны государственной границы Украины от соответствующих органов Республики Беларусь, белорусская сторона с 29 октября ограничивает пропуск через границу. Указанные ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

- говорится в сообщении. Согласно информации от ГПСУ, эти ограничения не распространяются на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, и членов поездных бригад.

2 ноября Кулеба поручил выяснить все обстоятельства непропуска украинцев в Беларусь, которые оплатили за трансплантацию в Минске и Бресте, после соответствующих сообщений в СМИ.

Ранее Посол Украины в Беларуси сообщил, что власти Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко все чаще отказывают во въезде гражданам Украины. По его словам, в последнее время ограничивают въезд граждан из трех стран, а именно - Украины, Литвы и Польши. Власти Беларуси, как сказал дипломат, считают, что "отдельные люди спортивного телосложения могут участвовать в каких-то мероприятиях".

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Автор: Александр Топчий