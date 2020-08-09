Беларусь усилила контроль на границе с Россией

За минувшую ночь и утро во въезде в Беларусь, по данным погранслужбы страны, было отказано 170 человекам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об усилении контроля на границе с Россией.

Об этом он заявил журналистам сегодня в Минске, сообщает Deutsche Welle.

"На границе очень серьезный контроль. Увеличено наблюдение на белорусско-российском участке", - сказал Лукашенко.

То же самое, по его словам, сделано и на погранпереходах с Украиной и Польшей.

Лукашенко пояснил, что пограничниками только за ночь и утро было отказано во въезде 170 человекам, которые либо имели "фальшивые визы", либо не могли объяснить цель своей поездки.

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"Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. В этом вы можете не сомневаться, что бы здесь не планировали отдельные люди. Ничего не выйдет", - отметил президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Лукашенко заявил представителям СМИ, что получил от президента России Владимира Путина письмо с изложением фактов по задержанным в Беларуси перед выборами главы государства 33 наемникам из российской ЧВК "Вагнер". По его словам, Следственный комитет рассматривает эти факты.

9 августа в Беларуси проходят президентские выборы, которые ЦИКом страны уже признаны состоявшимися. Предварительные итоги, как ожидается, будут объявлены 10 августа, окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.

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