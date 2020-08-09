Лукашенко рассказал о письме от Путина по задержанным боевикам "Вагнера"

По словам белорусского президента, Следственный комитет рассматривает эти факты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко получил от российского лидера Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в стране боевиками частной военной компании "Вагнера".

Как сообщает ТАСС, об этом Лукашенко сказал сегодня в комментарии журналистам

"Да, я упрекнул (в телефонном разговоре с Путиным) Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: Мы будем строить с вами братские отношения", - сказал президент Беларуси.

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При этом он добавил, что получил от российского президента письмо "на пяти страницах" относительно ситуации с задержанием россиян.

"Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", - сказал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

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Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков. 6 августа Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

В тот же день генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что готовится ходатайство об экстрадиции 28 боевиков, среди которых 9 украинцев.

Ранее сегодня, 9 августа, президент Беларуси заявил, что в Минск пока не приехали генеральные прокуроры России и Украины для разбирательства по задержанным боевикам "Вагнера". И если они не приедут, то Минск "самостоятельно решит эту проблему".

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