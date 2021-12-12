Тем временем в Литве сообщили о стрельбе на границе с Беларусью.

Группа нелегальных мигрантов пыталась прорваться через границу из Беларуси в Польшу.

Как рассказали сегодня в пограничной службе Польши, 55 агрессивных людей прорывались через границу и ранили польского военного.

"Сегодня на участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, группа из 55 агрессивных людей прорывалась через границу. Одного польского военного ударили камнем в лицо, ему на месте оказали доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Группе мигрантов удалось перейти границу, но впоследствии их всех задержали и отвезли обратно к границе, пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Анны Михальской.

Также она добавила, что вчера были задержаны семь граждан Ирака, которые пересекли польско-литовскую границу.

В пограничной службе также добавили, что в субботу 52 человека пытались незаконно пересечь границу.

Тем временем литовские пограничники в Лаздийском районе зафиксировали в субботу с белорусской стороны 20 выстрелов, пишет Delfi.

Также днем дважды стреляли на границе Литвы с Беларусью в Шальчининском районе.

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Отмечается, что открывать ответный огонь литовским пограничникам и военным не пришлось.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз согласовал пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

2 декабря, США, ЕС и Великобритания ввели очередные пакеты санкций к лицам, причастным к политическим преследованиям в Беларуси. Под новые ограничения попали, в частности, авиаперевозчики Беларуси, сын Лукашенко и пропагандист Григорий Азаренок.

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Автор: Александр Топчий