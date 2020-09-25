Мужчина получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи.

В Беларуси умер 36-летний мужчина, который совершил самосожжение в Смолевичах Минской области. Он был в крайне тяжелом состоянии и скончался ночью 25 сентября.

Это подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи, где располагается Республиканский ожоговый центр, сообщает TYT.by.

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Мужчина получил ожоги 95% тела, включая дыхательные пути. Почти неделю за его жизнь боролись врачи.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег в субботу, 19 сентября. Из здания райотдела выбежал сотрудник, и потушил огонь.

Личность мужчины установили, это Сергей Радченя, житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала «Наша Ніва». По словам родственников, причиной такого поступка мог стать алкоголь.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Наталия Печиборщ