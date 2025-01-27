По мнению Олега Каткова, "Орешник" - это оружие, которое нужно Кремлю, "чтобы угрожать Европе".

Российскую ракету средней и межконтинентальной дальности "Орешник" в Беларуси может разместить исключительно Российская Федерация по собственному желанию, и для ее правителя Владимира Путина абсолютно безразлично, что говорит белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Об этом сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Киев24, комментируя заявление Лукашенко о том, что "Орешник" прибудет в Беларусь "со дня на день".

26 января белорусский правитель, в частности, сказал, что "достаточно одного комплекса "Орешник", чтобы защитить Беларусь".

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"С Лукашенко никто делиться не собирается. Для РФ Беларусь - федеральный округ, и всякие разговоры псевдогубернатора не имеют много значения. Это РФ может разместить в Беларуси баллистические ракеты средней дальности", - подчеркнул Катков.

По словам эксперта, "Орешник" - это как раз то оружие, которое нужно Кремлю, "чтобы угрожать Европе".

"Потому что это ракета, которая предназначена именно для европейского театра военных действий. Ее средней дальности - в пределах 3,5 тыс. км - более чем достаточно, чтобы добраться до любой точки Европы даже не то что с территории Беларуси, но и с территории РФ", - отметил Катков.

По его мнению, то, что Российская Федерация "будет демонстрировать размещение ядерного вооружения непосредственно в Беларуси, является очевидным фактом".

"Они на это пойдут", - подчеркнул он.

Российская ракета "Орешник": важное

Как сообщал ранее УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина готовится противодействовать российскому "Орешнику". По его словам. Украина сейчас работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны, которая способна будет перехватывать такие ракеты.

Эксперты сказали, чем можно перехватить "Орешник". По их словам, самым эффективным методом перехвата такой баллистической ракеты является ее уничтожение до того, как начался процесс разведения, поскольку необходимо поразить только один объект. Такую возможность имеет американская зенитная управляемая ракета SM-3.

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