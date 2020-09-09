Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой вечером 9 августа.

Александр Лукашенко утверждает, что американцы дали сигнал из космоса протестующим, которые 23 августа двинулись с акцией к его резиденции.

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Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам, объясняя, почему появился перед демонстрантами в бронежилете и с автоматом.

По словам белорусского главы, в тот день он сидел в ситуативной комнате во Дворце и наблюдал за происходящим с камер видеонаблюдения.

"И вы помните, они тогда впервые хлынули сюда. Дворец Независимости был защищен. Но когда они хлынули сюда, я подумал: надо взглянуть, что там происходит. Я сажусь в вертолет, однако они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся», – ответил Лукашенко.

Лукашенко с автоматом: видео и подробности

23 августа Лукашенко прибыл во Дворец Независимости в бронежилете с оружием в руках. Возле него замечен также вооруженный человек, похожий на его сына Колю. Позже в Кремле отказались комментировать появление Лукашенко с автоматом.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская