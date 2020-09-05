Оппозиция Беларуси считает Лукашенко нелегитимным президентом.

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отреагировала на позицию депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича, который открыто поддерживает политику Лукашенко.

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Спор произошел в эфире Свободы Савика Шустера, когда Цепкало присоединилась к обсуждениям в студии онлайн.

«Сохраните эту стабильность, будьте мудрыми. Вы достигли того, что власть уже готова отступать. Найдите ту грань, за которой вы найдете стабильность и все-таки решите свои вопросы. Будьте очень ответствены», - начал поучать Шуфрич.

Оппозиционерка ответила резко.

«Если вы так ратуете за Лукашенко, пожалуйста, забирайте его себе в Украину. Во-вторых, наш народ сделал выбор: Лукашенко незаконно захватил власть в республике», - сказала она.

Политик отметила, что считает Лукашенко преступником.

«Конституционную реформу он обещал последние 8 лет. Мы все прекрасно понимаем, как происходит конституционная реформа в Беларуси. Это не происходит открыто, никто не советуется с народом. Он просто говорит о каких-то изменениях. Вы должны понимать, что пока это нелегитимный президент. Поэтому мы обращаемся и к России, и к Украине: если вы так дорожите отношениями с Лукашенко – забирайте его себе. Он у вас наведет порядок», - сиринизировала она.

Отдельные члены «Оппозиционной платформы – За жизнь» уже демонстрировали свою приверженность к Лукашенко, статус президента которого не признает ЕС, однако его всеми силами поддерживает Россия. В то же время другие политические партии Рады выразили поддержку протестующим.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Яна Ставская