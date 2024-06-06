Путин работал офицером разведки в шпионской сети Советского Союза с 1975 по 1991 год.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что он "знает" Владимира Путина "более 40 лет" - несмотря на то, что президент России служил тайным офицером разведки КГБ на протяжении всех 1980-х годов.

"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня уже 40 лет. Он не порядочный человек", - сказал 81-летний Байден ведущему ABC News Дэвиду Мьюиру во время интервью во Франции на Американском кладбище в Нормандии в ознаменование 80-летия Дня Д, пишет New York Post.

Путин работал офицером разведки в шпионской сети Советского Союза с 1975 по 1991 год, занимая посты в своем родном городе Санкт-Петербурге и бывшей Восточной Германии, прежде чем уйти в отставку в звании подполковника, что делает маловероятным, что Байден знал об этом.

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Байден действительно встречался с Путиным по крайней мере один раз, когда первый занимал пост вице-президента США, а второй был премьер-министром России, и эта пара снова разговаривала на саммите в Женеве, Швейцария, в июне 2021 года.

В своем интервью Байден подчеркнул, что разрешение, которое он недавно дал Украине на использование американского оружия, позволяет наносить удары только внутри оккупированной Россией Харьковской области.

Байден заявил в своем выступлении ранее в четверг, что "тираны" подвергают трансатлантический альянс НАТО "большему риску сейчас, чем когда-либо со времен Второй мировой войны", но подтвердил, что США и Европа "не сдадутся".

Слова Байдена о Путине

Изоляционизм является плохой стратегией, когда демократический мир находится под атакой "темных сил" диктатуры. Об этом заявил президент США Джо Байден, произнося речь на памятной церемонии к 80-й годовщине высадки западных союзников в Нормандии.

Президент США начал речь с пересказа преступлений Гитлера и нацистов во время Второй мировой войны и рассказал истории некоторых ветеранов той войны, которые присутствовали на церемонии.

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