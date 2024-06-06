Сегодня Запад вспоминает героев высадки в Нормандии и находит параллели с событиями в Украине

Изоляционизм является плохой стратегией, когда демократический мир находится под атакой "темных сил" диктатуры. Об этом заявил президент США Джо Байден, произнося речь на памятной церемонии к 80-й годовщине высадки западных союзников в Нормандии.

Президент США начал речь с пересказа преступлений Гитлера и нацистов во время Второй мировой войны и рассказал истории некоторых ветеранов той войны, которые присутствовали на церемонии.

"Каждый из них знал, что вероятность смерти реальна, но все равно это сделал", - сказал он.

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Байден выразил надежду, что Америка никогда не забудет о важности альянсов, и подчеркнул, что НАТО является "крупнейшим военным альянсом в истории мира".

"Изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и это не ответ сегодня. Мы знаем темные силы, против которых эти герои боролись 80 лет назад, они никогда не исчезают. Борьба между диктатурой и свободой бесконечна. Здесь, в Европе, мы видим один яркий пример. В Украину вторгся тиран, который стремится господствовать", - сказал он.

В своей речи Байден призвал не совершать ошибку и подчеркнул, что автократы во всем мире внимательно наблюдают за войной в Украине.

"Сдаться хулиганам, склониться перед диктаторами - это просто немыслимо. Если бы мы это сделали, это означало бы, что мы забыли бы то, что произошло здесь, на этих священных пляжах. История говорит нам, что свобода не бывает бесплатной: если вы хотите знать цену свободы, приезжайте сюда в Нормандию и посмотрите", - заявил Байден.

Высадка союзников в Нормандии

6 июня 1944 года западные союзники по Антигитлеровской коалиции осуществили крупнейшую в истории морскую десантную операцию, высадившись на северном побережье оккупированной нацистами Франции. В операции под кодовым названием "Оверлорд" было задействовано более 156 000 солдат.

Высадка состоялась на пяти основных пляжах, которые получили кодовые названия: Омаха, Юта, Голд, Джуно и Сворд. Самые жестокие бои развернулись на пляже Омаха, где американские войска столкнулись с сильной немецкой обороной, что привело к значительным потерям. Несмотря на трудности, союзники смогли закрепиться на побережье и начать наступление вглубь территории.

Операция в Нормандии стала переломным моментом в войне на Западном фронте. После успешной высадки, союзные войска продолжили наступление, быстро освободив Францию и перенесли боевые действия на территорию Германии.

В США и других странах Запада высадка в Нормандии считается одной из самых героических страниц Второй мировой войны, является главным примером мужества и самопожертвования людей, ведущих борьбу за свободу и мир.

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