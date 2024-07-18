Американский президент испытывает "легкие симптомы" болезни.

81-летний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, который будет участвовать в президентских выборах в ноябре, заболел коронавирусом. У американского лидера положительный тест на COVID-19.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что американский президент испытывает "легкие симптомы". Врач Байдена сообщил, что он получил первую дозу противовирусного средства и будет находиться на самоизоляции в своем доме в Делавэре.

"Сегодня днем у президента появились симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомоганием. Он чувствовал себя хорошо во время своего первого мероприятия, но, поскольку ему не стало лучше, было проведено тестирование на COVID-19, и результаты оказались положительными", – говорится в записке от врача Байдена, предоставленной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Подтверждение относительно болезни Байдена появилось после того, как президент опоздал на полтора часа на свое запланированное выступление.

"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. Он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что получил положительный результат теста на COVID", – заявила президент и исполнительный директор UnidosUS Джанет Мургиа.

CNN обратилось за комментариями к предвыборной кампании Байдена и Белому дому.

Джо Байден заболел коронавирусом

COVID-19 у Байдена обнаруживают уже не впервые. Свой первый положительный результат теста на Covid-19 он получил в июле 2022 года, после чего переболел во второй раз.

Известно, что Байден получил несколько бустерных прививок от Covid-19. Последний раз он делал прививку в сентябре 2023 года.

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