'Клон Трампа': Байден резко раскритиковал кандидата в вице-президенты от республиканцев

Он заявил, что Вэнс лицемерно говорит о бедных рабочих, но хочет повысить налоги для них.

Президент США Джо Байден назвал кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса "клоном" Дональда Трампа.

Как пишет Bloomberg, соответствующее заявление Байден сделал, поднимаясь на борт самолета Air Force One перед вылетом в Лас-Вегас.

"Он клон Трампа в вопросах. Я не вижу никакой разницы", - сказал Байден. Видео дня

Отдельном в социальных сетях Байден раскритиковал политическую позицию Джей Ди Вэнса, который "говорит много о трудящихся". Впрочем, Байден утверждает, что Вэнс, Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно продвигая еще большее снижение налогов для богатых.

Кто такой Джей Ди Вэнс

Как сообщал УНИАН, в случае победы Дональда Трампа на выборах, вице-президентом может стать сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Вскоре после того, как Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре в президенты в 2016 году, Вэнс заявил о своем пренебрежении к республиканцу.

"Я никогда не был сторонником Трампа", - гордо сказал тогда Джеймс Дэвид Вэнс, назвав его "Гитлером Америки".

В интервью в этом месяце Вэнс сказал, что как вице-президент он будет настаивать на создании большего количества рабочих мест в промышленности, большем выборе школ и иммиграционной политике, которая сосредоточена на депортациях и строительстве стены вдоль южной границы. Он также настаивал на сокращении помощи США Украине.

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